Baroni: “Il Verona è in grande condizione”

Il tecnico della Lazio, ex gialloblù: "Squadra che conosco bene, dovremo essere bravi"

Ha detto il tecnico della Lazio, in vista della partita con l'Hellas "Il Verona è in grande condizione fisica, è una squadra che conosco bene. È pericolosa, dovremo essere bravi: la testa è rivolta a questa partita. Non vedo l’ora di rivedere i ragazzi che sono andati con le loro Nazionali, sarà una partita difficile e dovremo affrontarla al meglio".