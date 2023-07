Baroni: “Impressionato dai “senatori”: che attaccamento al Verona”

Ha detto: "L’obiettivo è la permanenza in A, come per tanti. Per me è importante come centrare l’obiettivo, cioè col bel gioco e la voglia di creare una squadra che abbia un'identità forte e che possa trasferire emozioni alla gente. Il modulo è solo una conseguenza, io penso a impiegare e collocare i giocatori che ho a disposizione nel modo migliore. Ho giocato anche a tre, a Benevento ho vinto il campionato col 4-2-3-1 e a Lecce col 4-3-3".