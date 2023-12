Baroni: “La Lazio ha uno dei reparti offensivi più forti, servirà prestazione di squadra”

L'allenatore gialloblù: "Faraoni out per infortunio, da valutare Hien, Saponara rientra"

Marco Baroni presenta in conferenza stampa la sfida di domani al Bentegodi contro la Lazio. Queste le sue principali dichiarazioni:

Sulla Lazio : “Loro sono una squadra forte, allenata da uno tra i migliori d’Italia, noi portiamo rispetto e questo deve essere lo stimolo giusto per noi, per fare una grande prestazione”

Sulle condizioni di Hien : “Ci sono ancora delle valutazioni da fare, lui come Magnani stanno meglio ma l’allenamento è diverso dalla partita. Dawidowicz dovrebbe rientrare dalla prossima settimana.”

Il reparto offensivo ritrovato: “Molto parte dall’atteggiamento, la squadra non ha mai smesso di essere convinta di poter giocare la partita anche per vincere, nonostante le situazioni di svantaggio.”

Sulla possibilità di vedere di nuovo una difesa giovane : “La Lazio ha uno dei reparti offensivi più forti, sarà difficile arginare una squadra così. I ragazzi che sono entrati in campo finora sono giovani, hanno fatto errori che serviranno nella loro crescita.”

Sul ruolo di Terracciano come jolly: “Sta crescendo di gara in gara, ha dimostrato di voler giocare, domani servirà una prestazione importante sia individuale che di squadra.”

Faraoni o Tchatchoua? “Faraoni è out per un problema muscolare, Tchatchoua è arrivato con un infortunio importante da recuperare e ora che è tornato in condizione sta incidendo nelle partite.”