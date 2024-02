Baroni: “La squadra è viva, le vittorie arriveranno. Peccato per il risultato”

"Noi continuiamo a crescere - dice il tecnico dell'Hellas - abbiamo fatto un primo tempo stando molto bene in campo, ma non è facile qui. Ho detto alla squadra di alzarsi, il Napoli è andato in difficoltà. Dispiace per il risultato però queste sono le prestazioni che ci servono. Le vittorie arriveranno, la squadra è viva. Sto cercando di velocizzare l'inserimento dei nuovi, faccio i complimenti ai ragazzi, peccato per il risultato.

Potevamo fare meglio anche sul primo gol ma ci sono campioni che è difficile arginare. È un campionato lungo e duro per noi. Il tempo per noi non esiste, ho detto ai ragazzi che si deve accelerare. I nuovi hanno qualità e ci permettono di fare un calcio più verticale. Non molliamo assolutamente perché ci crediamo, c'è un bel clima. Queste sconfitte sono pesanti, ma non fa niente. Con questi ragazzi ci siamo anche lanciati una sfida: crescere, lavorare e non pensare alla classifica ma guardare alla prestazione".