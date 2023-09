Baroni: “Milan grande squadra, dovremo andare forte”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della partita del Verona col Milan.

Prosegue Baroni: "Il calendario è fitto, ci sono tante gare in pochi giorni, ma io guardo alla prossima. Schiererò sempre il miglior Verona. Doig è fuori per alcune settimane. Per il resto, vedremo nelle prossime ore. Col Bologna, Folorunsho ha preso una botta, Magnani e Dawidowiz col Bologna hanno accusato dei problemi muscolari. Mi prendo un giorno, col prossimo allenamento, per fare delle valutazioni".