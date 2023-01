Baroni: “Nel primo tempo una sola squadra, ci è mancata concretezza”

"Nel primo tempo la squadra ha fatto un calcio di personalità, di idee e sviluppo contro una squadra che era in difficoltà. Abbiamo avuto occasioni importanti, e abbiamo preso un gol evitabile. Nella ripresa non siamo andati in confusione: sul 2-0 la partita si è complicata, ci sono stati anche alcuni infortuni che ci hanno penalizzato. Sulla fiducia che hanno acquisito hanno fatto una partita veemente, cattiva e determinata.