Baroni: “Oggi era un crocevia, sono felice per i ragazzi e per il pubblico”

"Sono contento per i ragazzi e per il pubblico - dice l'allenatore gialloblù - non abbiamo fatto niente ed è ancora lunga. Oggi, certo, era un crocevia, è arrivato un risultato importante anche con una partita di sofferenza contro una squadra che ha grande qualità. Abbiamo speso anche tanto a livello nervoso nell'attendere questa gara, per questo ne ho cambiati tanti nella ripresa. Erano punti fondamentali, queste sono le gare che non devi sbagliare. La squadra aveva fatto bene anche a Bologna dal punto di vista difensivo, noi qualcosa manchiamo in qualità e dobbiamo trovare la chiave per essere pericolosi.