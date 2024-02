Baroni: “Ottimo primo tempo, manca poco al salto di qualità”

"Secondo me abbiamo fatto un ottimo primo tempo - esordisce il tecnico dell'Hellas - dobbiamo crescere in convinzione nell'attacco alla porta. Io sono un allenatore che imposta le squadre per far gol, non per difendere o gestire. È il passettino che ci manca per il definitivo salto di qualità. Vorrei ricordare che abbiamo cambiato tanto e che ci vuole un po' di tempo per creare il giusto amalgama. Alcuni di loro sono molto interessanti e daranno una mano. Voglio parlare di Noslin: oggi forse non ha fatto una grande gara, ma di base c'è un lavoro individuale che parte dall'aspetto fisico e finisce in quello tecnico-tattico. Non trascuriamo alcun dettaglio ed è su questa strada che dobbiamo proseguire.