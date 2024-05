Baroni: “Possiamo festeggiare, ho avuto la fortuna di avere un gruppo che mi ha seguito”

Marco Baroni commenta in conferenza stampa la vittoria del Verona a Salerno che ha dato ai gialloblù la salvezza matematica in serie A.

"Stasera possiamo festeggiare - dice Baroni - devo fare i complimenti al direttore sportivo, ai calciatori, a tutti i tifosi che hanno spinto sempre facendoci capire quanto ci tenessero al raggiungimento dell'obiettivo. Credo che tutti avete visto quante cose sono capitate durante la stagione, ora non avrebbe senso tornare sul passato. Ho avuto la fortuna di avere un gruppo che mi ha seguito, che ha creduto nel mio credo e nel lavoro quotidiano. Se guardiamo quanto accaduto nel girone di ritorno, saremmo decimi con due punti in più rispetto alla Fiorentina e alla Juventus. Non posso che ribadire i miei complimenti a tutti.

Quando abbiamo capito che ci potevamo salvare? A gennaio sono successe tante cose, io e il direttore sportivo abbiamo preso un remo per uno e abbiamo deciso di portare all'interno della squadra dei valori importanti. Ci abbiamo sempre creduto, è stato fatto un grande lavoro e abbiamo costruito mattoncino su mattoncino riuscendo a giocare anche un certo tipo di calcio. A me il Verona era piaciuto molto anche la settimana scorsa, quando abbiamo perso col Torino.

Salernitana arrendevole? Oggi il Verona avrebbe messo sotto tutti, avevamo preparato benissimo la partita ed ero certo che avremmo fatto un risultato altamente positivo per portare a casa il nostro obiettivo. Se vale il ragionamento della Salernitana arrendevole, si potrebbe dire la stessa cosa del Torino visto che per 70 minuti abbiamo disputato una grande gara. Io mi limito a parlare dei miei e devo dire che la prova è stata di spessore assoluto. Vittoria meritata e salvezza incredibile".

Se mi sento un allenatore sottovalutato? Non devo esporre me stesso, ma devo andare alla ricerca del risultato. Mi piacerebbe esporre le stesse idee anche con più qualità. Sono ambizioso. Tantissimo. Altrimenti non sarei qui a fare un lavoro che ti trita. Se la mattina non ti alzi pensando di poter imparare qualcosa, appartieni già al passato. È chiaro che sono voglioso di poter fare meglio di quanto fatto, e in serie A".