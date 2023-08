Baroni: “Sono contento, ai miei chiedo aggressività”

"Sono contento per i tifosi che ci hanno seguito anche oggi, c’è entusiasmo. Ho chiesto alla squadra di fare una prestazione di equilibrio e di coraggio. La squadra mi ha seguito e qui non era facile con l’Empoli che ha avuto più continuità tecnica."

Quanto c'è di Baroni? "Non mi piace parlare di me stesso, lavoro a testa bassa, al gruppo occorrerà qualche innesto. Anche dal punto di vista numerico siamo in difficoltà, mancano dei ricambi sull’esterno e in mezzo al campo. Ci tenevo an dare un messaggio forte alla nostra gente e alla società. Oggi abbiamo fatto una buona partita tenendo l’Empoli lontano dall’area, tranne qualche occasione, come è normale che sia."