Baroni: “Verona in gran forma, partita difficile”

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa in vista della gara della Lazio con il Verona.

Ha detto il tecnico dei biancocelesti, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Arriva un Verona in salute con grande condizione fisica e che ha ottenuto risultati importanti con grandi prestazioni. Sappiamo delle difficoltà della partita, ma la squadra è preparata. Conosco i ragazzi, per noi sarà una gara difficile. Parto dal presupposto che quando sai di aver dato tutto, forse anche qualcosa in più, ti rimane la bellezza dell'esperienza vissuta, ma nel calcio bisogna voltare pagina e dovremo fare una partita di altissimo livello".