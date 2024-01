Baroni: “Vogliamo dare tutto, oggi vittoria importantissima”

Il tecnico gialloblù: "La crescita di una squadra è anche vivere nelle difficoltà, se si vince sempre è facile. Serdar è stato penalizzato dalle difficoltà dell'inserimento ma ha grande qualità e oggi ha fatto bene."

Redazione Hellas1903

L’allenatore del Verona, Marco Baroni, analizza a Dazn la vittoria nella partita odierna contro l’Empoli.

Sul messaggio che la vittoria lancia al campionato: "Il nostro messaggio è quello che noi siamo in una città bellissima, in una società e un pubblico importante. Vogliamo dare tutto, in allenamento, durante la settimana, le difficoltà si superano quando si lavora tutti insieme, quando c'è unità. La squadra mi ha sempre dimostrato questo dal primo giorno che siamo stati in ritiro, anche se in mezzo a delle difficoltà ma ci siamo sempre concentrati sul lavoro. Da questo punto di vista non ho timore per la squadra. Ci serviva oggi questa vittoria assolutamente perchè era importante per tanti motivi: è venuta con una buona prestazione, dopo una bellissima prestazione fatta a San Siro. Sono messaggi che diamo a tutti all'esterno ma principalmente li diamo al gruppo, alla squadra. Ci siamo, vogliamo lottare, sappiamo che è durissima ma ci saremo fino in fondo."

Sul periodo complicato per le vicende extra campo: "Io cerco sempre di girare nelle grandi opportunità, non mi piace guardare le difficoltà. Mi piace guardare insieme alla squadra le opportunità che abbiamo e ne abbiamo tantissime. La nostra attenzione è lì dentro e dentro al lavoro. Da questo punto di vista è impossibile che la squadra possa avere cedimenti. Lo sappiamo, siamo in una sessione di mercato, sappiamo la situazione però questo creerà anche delle opportunità ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, come abbiamo già visto: quindi avanti.

Su Serdar: "Noi giochiamo in mezzo al campo con dei mediani che in realtà sono delle mezz'ali, ieri abbiamo avuto un bel confronto insieme. Io gli ho chiesto cosa voleva fare e gli ho detto 'io ti voglio dare una chance', è chiaro che so benissimo che dobbiamo creare anche dei percorsi ai giocatori per il loro inserimento. Per l'ambiente, l'allenamento e anche la lingua lui è stato un pochettino indietro. É un ragazzo un po' introverso, io me lo sono visto e studiato. Io so che ha delle grandi qualità e gli ho detto: 'devi giocare in mezzo al campo con un altro compagno, anche lui qualitativo però dovete togliervi qualcosina per metterlo dentro nel ruolo'. Oggi mi è piaciuto, ha fatto un'ottima partita, l'ha fatta con il piglio giusto, ha dato un segnale principalmente a se stesso e a me. Adesso siamo tutti un po' più contenti."

Sul 150 % da mettere in campo: "Facciamo il lavoro più bello che esista al mondo, non vedo perchè un giocatore debba andare in campo e non correre, non allenarsi. Noi dobbiamo essere questi, a volte la forza e anche la crescita di una squadra e di un professionista è vivere anche nelle difficoltà. Perchè le difficoltà ti fanno crescere ancora di più. Se si vince sempre è facile. Nelle difficoltà, l'uomo cresce, cresce il professionista, cresce il giocatore e cresce il gruppo."

Sul mercato in entrata e la prossima con la Roma senza Duda: "Con il direttore e con la Società parliamo sempre, io ieri gli ho detto che non voglio saper niente. Non volevo lasciare niente alla preparazione della partita, era importantissima. Ci sarà tutto il tempo, poi so che adesso stacchiamo la giornata e poi ci aspetta subito del lavoro duro perchè per fare questo campionato e raggiungere l'obiettivo c'è da lavorare forte."

