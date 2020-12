Barreca: “Contro di noi un rigore inesistente”

“Oggi è stata una partita molto combattuta e difficile, orientata spesso sulle seconde palle. Il Verona gioca così, soprattutto in trasferta. Una gara difficile, lo sapevamo, ma abbiamo dato tutto. Il tutto è stato però condizionato da un rigore inesistente, non so come si possa dare un rigore del genere con l’ausilio del VAR. La reazione fortunatamente è stata immediata, abbiamo avuto occasioni anche per vincerla”.

Così Antonio Barreca, giocatore della Fiorentina, dopo la partita con il Verona, nella parole riportate dal canale ufficiale del club viola.

Da un intervento di Barreca su Eddie Salcedo è derivato il calcio di rigore assegnato dopo poco più di 1′ di gara all’Hellas e realizzato da Miguel Veloso.