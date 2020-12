Battaglia sotto la pioggia e Verona a intermittenza. Col Cagliari è 1 a 1

1 a 1 tra Verona e Cagliari al Bentegodi. Sotto la pioggia battente l’Hellas si fa preferire nel primo tempo, quando passa con Zaccagni. Cala, e di molto, nella ripresa, subisce il pareggio di Marin poi cambia l’attacco, torna in sè e sfiora la vittoria.

FORMAZIONI

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Dawidowicz, Dimarco; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Baràk, Zaccagni; Di Carmine



A disposizione: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Favilli, Ilić, Rüegg, Magnani, Amione, Danzi, Colley, Bertini

All.: Ivan Jurić

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Tripaldelli; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti



A disposizione: Aresti, Vicario, Caligara, Pinna, Tramoni, Oliva, Lykogiannis, Ceppitellli, Cerri, Contini

PRIMO TEMPO, ASSEDIO HELLAS

Avvio equilibrato con le due squadre che provano a offendere. Dopo otto minuti, però, il Verona mette il turbo, sotto un’acqua che si fa sempre più intensa.

DI CARMINE TRAVERSA E GOL IN FUORIGIOCO

Al nono minuto Di Carmine fa e disfa. In area, sulla sinistra, centra la traversa da ottima posizione. Poi rimane fuori dal campo per evitare il fuorigioco, l’azione prosegue e un tiro di Faraoni deviato da Cragno si stampa sul palo. A quel punto Di Carmine è rientrato e in tap-in la butta dentro, ma è in off-side e il Var se ne accorge subito.

Poco dopo in mischia Barak va vicino alla rete. Il Cagliari sembra alle corde. Joao Pedro cerca di trascinare i suoi in avanti. Al 17′ serve Pavoletti che calcia di prima intenzione con la difesa gialloblù che devia in corner.

ZACCAGNI! 1 A 0 VERONA

La supremazia del Verona si concretizza al 21′ quando Faraoni scappa a destra seminando avversari. Davanti a Cragno serve Zaccagni sul secondo palo. Il numer0 20 dell’Hellas in scivolata a porta vuota fa l’1-0. La giocata sull’esterno premia i gialloblù, che fino a quel momento avevano cercato soprattutto la verticalità su Di Carmine.

Al 22′ Ceccherini viene ammonito per un fallo a centrocampo. Salterà la prossima partita a Roma con la Lazio.

Il Cagliari reagisce. Al 25′ Pavoletti sfodera una semi-rovesciata su cross dalla destra. Faraoni è sulla traiettoria e fa il primo portiere, probabilmente salvando la rete. Il Verona risponde alzando il pressing. Il ritmo e la lotta sul terreno pesante scatenano la battaglia.

Marin e Joao Pedro tengono in vita il Cagliari che riesce a limitare i danni e a ripartire trovandosi però la miglior difesa del campionato. Al 39′ Carboni anticipa Di Carmine sul primo palo. Una rasoiata di Tameze da fuori trova la deviazione della coscia di Marin.

SECONDO TEMPO, SUBITO PAREGGIO DEL CAGLIARI CHE

Walukiewicz al terzo minuto interviene su Zaccagni in area e sembra rigore. Manganiello fa proseguire e così il Var. Rivisto, il tocco del polacco non sembra sufficiente per il tiro dagli 11 metri. Il Cagliari parte, Pavoletti serve Marin che sfonda centralmente con Dawidowicz che non accorcia. In area il rossoblù fredda Silvestri con un tiro all’angolino ed è 1 a 1.

Al solito Di Carmine piglia pacche. Ma la pericolosità dell’attacco dell’Hellas è insufficiente. Il Cagliari, galvanizzato, attacca con un giro palla a cercare Joao Pedro.

JURIC AI RIPARI, DENTRO LOVATO E SALCEDO

Ceccherini e Tameze lasciano il posto a Lovato e Salcedo, che si piazza a destra con Barak che arretra. La partita è combattuta, entrambe vogliono il vantaggio.

PAVOLETTI SFIORA IL GOL

Il Verona soffre, il Cagliari ci crede e al 60′ sfiora l’1 a 2. Zappa si fa 40 metri a destra con Ceccherini che lo insegue- L’esterno serve Pavoletti che gira di destro con la palla che sfiora il palo opposto. L’Hellas non riesce ad uscire. Pavoletti, in contropiede, calcia sul fondo tre minuti dopo.

TRAVERSA CAGLIARI

L’Hellas è in bambola e sparisce dal campo, il Cagliari domina. Ancora Pavoletti spizza di testa, Silvestri para spedendo la palla sulla traversa.

Juric manda in campo anche Colley e Favilli. Escono uno stanco Zaccagni e Di Carmine. Da corner Salcedo di testa manda alto. E’, almeno, un segnale di ripresa. Salcedo conquista un fallo al 72′. Colley mette giù un pallone con una gran giocata, poi Ceccherini serve Dimarco il cui tiro, potente ma centrale, è parato da Cragno.

Al 78′ la furia di Joao Pedro si scatena. All’ultimo, in area, Dawidowicz lo ferma salvando la porta. Poi il Verona, che con Salcedo e Colley ha più movimento quando cerca l’avanzata, batte un colpo all’80’ con Favilli che riceve e calcia violentemente con la palla che va alta non di molto.

Nel Cagliari Lykogiannis entra al posto di Trippaldelli e Oliva di Marin, mentre Cerri aveva sostituito Pavoletti. I rossoblù non smettono di attaccare e di tener palla con l’Hellas che ha in Dawidowicz e Lovato i baluardi della difesa.

FAVILLI E CECCHERINI SFIORANO IL 2-1

E’ l’86’ quando il Verona ha l’occasione del 2-1. Col contagiri Dimarco crossa da sinistra, Favilli si tuffa ma di testa riesce solo a sfiorare la palla che va sul fondo dopo che anche Salcedo non ci arriva. Da corner, un minuto dopo, Dawidowicz la tocca sul secondo palo dove l’accorrente e libero Ceccherini manda in curva la palla.

La gara è tiratissima, i giocatori non si risparmiano sotto la pioggia che mai ha smesso di scendere. Ma dopo tre di recupero Manganiello fischia. Il pareggio non è da buttare. Ed è il risultato più giusto di una partita che entrambe hanno onorato.