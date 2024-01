Bazar al Bentegodi, la Curva a Setti: “Vendi tutto e continua a sistemare i tuoi conti!”

Un gesto di protesta ironica contro Maurizio Setti e le numerosissime cessioni di calciatori effettuate dal club nel mercato invernale. Il Bazar organizzato aveva esposti vari oggetti: da biciclette a gomme per auto e moto, calciobalilla, un salvagente, vecchie radio, qualche elettrodomestico, giochi in scatola, un vecchio wc, stendibiancheria, padelle e altro ancora. Tutti simbolicamente in vendita a prezzi di saldo per aiutare le casse del club gialloblù.