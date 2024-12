Belahyane: “Buona partita, ha deciso un nostro errore difensivo”

Reda Belahyane commenta in conferenza stampa lo 0-1 del Verona col Milan.

"Giocavamo contro una squadra forte come il Milan - dice il centrocampista - abbiamo fatto una buona partita al netto di qualche errore difensivo. La partita di oggi è stata decisa da un nostro errore difensivo ma avremmo potuto anche segnare e ce la siamo giocata.

Io in un grande club? In questo momento sono concentrato solo sul Verona e su quello che faccio in campo, è l'unico mio pensiero.