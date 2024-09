Belahyane: “Grazie Zanetti. Ogni mio duello è per il Verona”

Ha detto il centrocampista dell'Hellas: "Il mio rapporto con Paolo Zanetti? Ottimo. Penso che la maggior parte degli allenatori mi avrebbe valutato come un giovane, avrebbero avuto paura di farmi provare. Lui non ne ha avuta. Lo ringrazio per questo. Spero di diventare il giocatore che vuole”.

Poi: "Ogni volta che incontro un giocatore in un duello, mi dico che non può, non deve battermi. È tutto nella mia testa. Ovvio che lavoro in allenamento e in palestra per migliorare fisicamente, lo faccio ogni giorno. Ma quando affronto qualcuno, mi ripeto che devo vincere quel duello. Perché se lo perdo i miei compagni di squadra dovranno correre dietro di me per recuperare".