Belahyane: “Primo tempo sbagliato, con l’espulsione di Suslov la gara è cambiata”

Il centrocampista: "Oggi per me è stata una gara difficile contro Sergi Roberto"

Reda Belahyane è intervenuto nel post gara di Como-Verona. Queste le parole del centrocampista dell'Hellas: "Il nostro non è stato un atteggiamento giusto, abbiamo fatto bene solo nella ripresa quando c'è stata una reazione. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che il mister ci ha chiesto.

Espulsione di Suslov decisiva? L'arbitro è stato un po' severo, la partita poi è cambiata. Era un contrasto di gioco, per me la decisione è stata abbastanza severa. Oggi per me è stata una gara difficile, soprattutto per il duello con Sergi Roberto, che è un ottimo giocatore".