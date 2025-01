Belahyane, trattativa aperta col Marsiglia. Il punto

Il Marsiglia fa sul serio per Reda Belahyane. Il club francese, riporta Sky, ha presentato una prima offerta al Verona per il giocatore di 10 milioni di euro. L'Hellas ne chiede 15 ma la trattativa si è aperta e nei prossimi giorni può arrivare l'intesa. Su Belahyane ci sono altri club, ma quello francese si è mosso prima e Belahyane, uno dei calciatori in partenza, può finire alla corte di Roberto De Zerbi.