Benassi, il punto sull’infortunio

Visite a Firenze per Marco Benassi.

Il centrocampista non è mai stato disponibile dopo il suo passaggio al Verona. Di fatto, Ivan Juric l’ha potuto allenare una volta sola.

Il problema al polpaccio destro che ha fermato Benassi a luglio non si è risolto. Ultimato il trasferimento in prestito all’Hellas dalla Fiorentina, non è stato possibile vederlo in campo con la maglia gialloblù.

Benassi in questi giorni si sta sottoponendo, in accordo con il Verona, a controlli ulteriori effettuati dallo staff medico della Fiorentina, club titolare del suo cartellino, per confrontare la diagnosi già determinata dai responsabili sanitari dell’Hellas.

Un’infiammazione che non si assorbe continua a impedire a Benassi di giocare e anche di prepararsi.

Presto si arriverà a una prognosi delineata sui tempi di recupero. Benassi, nei piani di Juric, avrebbe dovuto essere una presenza stabile in squadra, tra la mediana e la linea di trequarti. Per adesso, non ha potuto contare su di lui.

M.F.

@teofontana