Benassi okay? Non ancora

Non ha ancora recuperato dall’infortunio che l’ha fermato nella parte finale della scorsa stagione.

Marco Benassi prosegue nelle terapie, il problema muscolare di cui soffre non è stato assorbito appieno e per rivederlo in campo ci sarà da aspettare ancora alcuni giorni.

Benassi, arrivato al Verona dalla Fiorentina, non ha potuto finora giocare con la maglia dell’Hellas e la prudenza richiede che si continui ad attenere per impiegarlo.

I tempi per un suo utilizzo sono da valutare. Si parla di due o tre settimane per contare su di lui con certezza e senza il rischio di ricadute.