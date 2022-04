Beneficenza, nasce Hellas Verona Foundation

Oggi la presentazione ufficiale della nuova realtà all'interno del club gialloblù

Il primo a prendere la parola è stato il patron dell’Hellas Verona, che ha aperto con un pensiero in ricordo della Leggenda gialloblù Emiliano ‘Ciccio’ Mascetti, per poi salutare e ringraziare i presenti cedendo la parola a Elena Setti, che ha raccontato la genesi e gli obiettivi dell’Hellas Verona Foundation (CLICCA QUI per il comunicato). In chiusura, è stata illustrata la prima iniziativa promossa dall’HV Foundation, ovvero finanziare per intero uno dei 6 miniappartamenti previsti dal progetto ‘Casa ABEO Alloggi’.