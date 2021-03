Benevento-Verona, le formazioni ufficiali

Le squadre in campo per la partita al via alle 20.45 allo stadio Vigorito

Redazione Hellas1903

Queste le formazioni ufficiali di Benevento e Verona per la partita al via alle 20.45 allo stadio Vigorito.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Sau; Lapadula

A disposizione: Manfredini, Lucatelli, Gaich, Tello, Viola, Tuia, Dabo, Improta, Caprari, Foulon, Di Serio, Moncini

All.: Filippo Inzaghi

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazović; Barák, Zaccagni; Lasagna

A disposizione: Berardi, Pandur, Dimarco, Lovato, Salcedo, Favilli, Ilić, Çetin, Vieira, Dawidowicz, Sturaro, Bessa

All.: Ivan Juric