Bentegodi aperto al 75%, Verona-Lazio con 22800 spettatori

Approvato l'allargamento della capienza per gli stadi, per l'Hellas in casa scatterà il 24 ottobre

Redazione Hellas1903

Sono stati approvati dal Governo gli allargamenti della capienza per gli eventi pubblici.

Per gli stadi si passa dal 50% al 75%.

Il Bentegodi, quindi, potrà ospitare fino a 22800 spettatori, settore ospiti ovviamente incluso.

La prima partita con questa disponibilità d'accesso sarà per l'Hellas quella di domenica 24 ottobre, quando a Verona arriverà la Lazio.