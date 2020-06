Bentegodi aperto, sono 10591 gli abbonati che aspettano di riabbracciare il Verona

Spiraglio, speranza. Perché no, un sogno, dopo i durissimi mesi del lockdown. Tornare allo stadio darebbe a tutti una forte sensazione di ritrovata normalità.

La Lega A dialogherà con il Governo sul tema delle porte (ri)aperte, magari da metà luglio, comunque già per questo campionato.

Il Verona ha 10591 abbonati: a loro spetterebbe la priorità per l’ingresso. Da capire, tuttavia, in quale misura verrebbe concesso il via libera alla presenza di pubblico sugli spalti.

Fosse per il 30% della capienza dell’impianto, in ipotesi, tutti i titolari della tessera stagionale dell’Hellas avrebbero modo di accedere al Bentegodi, in osservanza, ovviamente, di ogni disposizione di tracciamento e distanziamento. Più probabile, però, che, ove si arrivasse a una soluzione favorevole, sia per una quota inferiore. Nelle prossime settimane ci sarà maggiore chiarezza.

Di certo, fosse così, il calcio d’estate sarebbe all’improvviso bello da vivere.