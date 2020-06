Bentegodi, il campo in formato estivo

Anche al Bentegodi è stato necessario effettuare degli interventi specifici in vista della ripresa del campionato.

Il riferimento è alla nuova semina per il campo, per cui è una novità l’impiego in un periodo dell’anno come quello in cui si giocherà il resto della stagione.

C’è da tenere presente che allo stadio verranno disputate le partite del Verona e quelle del Chievo, un doppio impegno per il manto erboso.

Nelle scorse settimane, dunque, il prato dello stadio è stato sottoposto a dei lavori specifici per consentire che regga alle temperature estive e perché sia protetto dal rischio di un rapido logorio.