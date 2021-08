Bentegodi riaperto, i biglietti per Verona-Catanzaro

Prelazione per gli abbonati. Per entrare allo stadio gli spettatori dovranno avere il Green Pass

Redazione Hellas1903

Hellas Verona FC rende noto che i biglietti per la sfida di “Coppa Italia”, Hellas Verona-Catanzaro, in programma sabato 14 agosto, alle ore 20.45, presso lo stadio "Bentegodi", sono già disponibili nei punti vendita Vivaticket nonché sul portale www.vivaticket.itper tutti gli abbonati alla stagione 2019/20, i quali potranno godere di una speciale prelazione, e più precisamente sino alle ore 15 di mercoledì 11 agosto, quando inizierà la vendita libera.

Si ricorda che la normativa vigente impone l’obbligo di esibire la certificazione “Green Pass” riportante il QR-Code necessario per la verifica al momento dell’ingresso.

Green Pass:

Come si ottiene il green pass

- 15 giorni dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino (sino alla data fissata per la seconda dose)

- Con l'avvenuta vaccinazione completa fino a 9 mesi dalla seconda dose;

- Con la certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti;

- Col risultato tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti, evidentemente con esito negativo.

Verifica validità green pass

- E' indispensabile aver ottenuto* e poter esibire il QR Code, unico rilevatore funzionale alla verifica della validità del Green Pass con app ministeriale.

*col tampone rapido servono almeno due ore prima del rilascio del QR Code

Voucher rimborso abbonati:

Gli abbonati in possesso del voucher relativo al rimborso dell’abbonamento per le ultime gare della stagione 2019/20 possono utilizzarlo esclusivamente acquistando i biglietti attraverso il sito www.vivaticket.it come già comunicato al momento del rilascio.

Prelazione abbonati stagione 2019/20:

Fino alle ore 15.00 di mercoledì 11 agosto l’acquisto del biglietto sarà riservato agli abbonati alla stagione 2019/20, tale prelazione sarà disponibile sia effettuando l’acquisto nel sito https://hellasverona.vivaticket.it o www.vivaticket.it che nei punti vendita Vivaticket, previa esibizione della tessera “Non vi lasceremo mai” che sarà accettata anche qualora risultasse scaduta.

I biglietti saranno in vendita secondo le modalità riportate di seguito:

PRELAZIONE ABBONATI 2019/20 - da martedì 10 agosto a mercoledì 11 (ore 15)

VENDITA LIBERA - da mercoledì 11 agosto (ore 15) a sabato 14

Possessori della tessera “Non vi lasceremo mai” (ANCHE SE SCADUTA) - possibilità di acquistare online i biglietti, per tutti i tifosi fidelizzati, direttamente dal sito di Hellas Verona: https://www.hellasverona.it/biglietteria o in alternativa www.vivaticket.it. Il titolo digitale verrà caricato direttamente sulla Tessera di Fidelizzazione, sarà quindi necessario stampare il voucher con le indicazioni del posto assegnato, che verrà emesso al termine della procedura, al fine di poterlo presentare ai cancelli di ingresso unitamente alla tessera. Per questa gara sarà possibile acquistare e caricare i biglietti sulla tessera dell’Hellas anche se risultasse essere scaduta;

Punti vendita - possibile acquistare i biglietti in tutti i punti vendita appartenenti al circuito Vivaticket presenti sul territorio nazionale e consultabili all'indirizzo internet https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv

Vivaticket.it - acquisto da casa del biglietto tramite il sito di Vivaticket www.vivaticket.itcon stampa diretta del voucher valido per l’ingresso senza necessità di passare dalla biglietteria per ulteriori ritiri, tutte le informazioni sul servizio sono riportate al seguente link https://shop.vivaticket.com/ita/help/help Attraverso questo sito sarà possibile quindi acquistare i biglietti online anche per chi non è in possesso della tessera “Non vi lasceremo mai” di Hellas Verona.

Si invita altresì ad esibire un documento di identità in originale per ogni titolo da acquistare.

Settore Ospiti:

In vendita da martedì 10 agosto, esclusivamente nei punti Vivaticket presenti sul territorio nazionale consultabili all'indirizzo https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv al costo di euro 9,00 (compresi diritti di prevendita). Per la gara in oggetto tutte le persone residenti nella regione Calabria non sono obbligate ad essere in possesso della tessera del tifoso per poter acquistare il biglietto indipendentemente dal settore. I biglietti saranno disponibili fino alle ore 19:00 di venerdì 13 agosto.

Per motivi di ordine pubblico l’Hellas Verona consiglia l’acquisto di questo settore a tutti i tifosi del Catanzaro; si avvisa inoltre che tale settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Prezzi: Prezzi in euro dei biglietti in prevendita (prezzi comprensivi del diritto di prevendita):

INTERO/ UNDER 14* POLTRONISSIME EST 15,00 3,00 POLTRONE EST 9,00 3,00 CURVA SUD 9,00 3,00 SETTORE OSPITI-CURVA NORD 9,00 3,00

*Under 14: obbligatoriamente accompagnati da un adulto

Ridotti Under 14: Ragazzi che non hanno compiuto il quattordicesimo anno di età

Punti vendita biglietti Verona città:

Verna Centro - Hellas Store Arena - via Cattaneo, 2

Verona Centro - Boxoffice - via Pallone, 16

Verona Centro - Tabaccheria Valverde - via Valverde, 63/A

Verona Centro - Vertours Viaggi - galleria Pellicciai, 13

Verona quartiere Stadio - Tabaccheria Il Quadrifoglio - via Fra’ Giocondo, 6/B

Verona quartiere Santa Lucia - L’Oasi del Tabacco - stradone Santa Lucia, 75

Verona quartiere Borgo Trento - Cartolibreria Ca’ di Cozzi - largo Ca’ di Cozzi, 36

Verona quartiere Borgo Roma - Tabaccheria N.252 di Gulli Davide - via Centro, 153

Verona quartiere Borgo Roma - La Sfinge - Via Pier Fortunato Calvi, 12/A

Verona quartiere Borgo Roma - Tabaccheria Gorizia - Via Gorizia, 3/A

Verona quartiere Borgo Venezia - Manhattan Travel - corso Venezia, 4/A

Punti vendita biglietti Verona provincia:

San Giovanni Lupatoto - Edicola De Togni - Piazza Umberto I, 70/B

Bussolengo - Tabaccheria Tacconi - via Gardesana, 77

Bussolengo - Infopoint Porte Dell’Adige - località Ferlina, 1

Peschiera del Garda - Ocean Viaggi Peschiera - via Milano, 27

Dossobuono - Bar Punto SNAI - via Cavour, 37

Castel D’Azzano - Tabaccheria di Perbellini Alberto - via Castello, 19

San Martino Buon Albergo - Casalesse Viaggi - via Adamello, 6/A

San Bonifacio - Music Play - via Sorte, 1

Soave - Punto Partenza Viaggi - Corso Vittorio Emanuele II, 10

Bovolone - Calesse Viaggi - via Garibaldi, 5

Nogara - Music Shop - via Sterzi, 39

Cerea - Edicola El Giornal - Via Paride da Cerea, 7

Legnago - Libreria Azimut - via Duomo, 28

Punti vendita Vivaticket: elenco completo - clicca qui https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv

CAMBIO UTILIZZATORE – Per la gara in oggetto i biglietti saranno personali e non cedibili

Informazioni: Per ulteriori informazioni sui biglietti o per la campagna abbonamenti è possibile contattare direttamente la biglietteria all’indirizzo biglietteria@hellasverona.ito telefonando al numero 045.8186111.

fonte: hellasverona.it