Bentegodi “tabù”, il Verona prova a spezzare la serie no

Gialloblù senza punti in casa dal 27 febbraio: quattro le sconfitte di fila

Questo dice il conto delle ultime gare interne del Verona. Al Bentegodi, l'Hellas ha conquistato l'ultimo risultato utile il 27 febbraio, quando pareggiò per 1-1 con la Juventus.

Pi sono arrivati i ko con Milan, Atalanta, Lazio e Fiorentina. In totale 7 gol subiti e uno fatto (da Eddie Salcedo, con i viola, inutile per il risultato finale).

Con lo Spezia, il Verona cercherà di spezzare la serie no. Restano due turni in casa per l'Hellas, dopo questo: con il Torino e il Bologna.