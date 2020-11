Domenico Berardi commenta la vittoria sul campo del Verona a Sky Sport.

Queste le sue parole subito dopo il triplice fischio finale: “Partita difficile contro una squadra fisica. Siamo stati bravi a mettere la cattiveria giusta e vincere la partita mettendoci in alto alla classifica. Siamo dove siamo per merito, pensiamo a partita dopo partita. Continuiamo a lavorare per vincerle tutte.”