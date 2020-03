Bergomi: “In questo momento il calcio ascolti di più i giocatori”

Beppe Bergomi, già monumento del calcio italiano e da anni commentatore per Sky, ha parlato ai microfoni di TMW Radio a proposito del ruolo dei giocatori in questo periodo di emergenza.

Queste le sue dichiarazioni: “Alcune volte i calciatori vengono bistrattati. Sentivo che El Shaarawy sta facendo solidarietà e beneficenza allo Spallanzani e in Liguria. Tanti calciatori hanno fatto gesti importanti e faccio loro i miei complimenti. Spesso i calciatori sono gli ultimi ad essere ascoltati. I ragazzi di oggi hanno personalità e intelligenza e andrebbero ascoltati di più. Quando penso al mondo del calcio non penso solo alla Serie A, ai giocatori di serie inferiori non può essere tagliato lo stipendio”.