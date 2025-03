Biglietti per Torino-Verona, le info

Per il settore ospiti il prezzo è di 20 euro

Torino FC ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la gara Torino-Hellas Verona , 31a giornata di Serie A Enilive 2024/25 , in programma domenica 6 aprile (ore 15) allo stadio 'Olimpico Grande Torino' di Torino.

- In attesa delle comunicazioni dell'ONMS (Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive) la vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti è aperta ai soli sottoscrittori del programma di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' della società sportiva Hellas Verona FC, ovunque residenti;