Blessin: “Ci è mancato il ritmo, il Verona ci ha messo in difficoltà”

L'allenatore del Genoa: "Noi molto meglio nella ripresa"

Al termine della sconfitta per 1-0 per mano dell'Hellas, Alexander Blessin ha parlato in conferenza stampa.

Queste alcune dichiarazioni del tecnico del Genoa, riportate da "Tuttomercatoweb.com": "Non ci si sente bene quando si perde, la sensazione non è buona. Ma conta anche come si perde: questo non mi è piaciuto, avevo detto che avremmo dovuto ritrovare subito il ritmo, e nel primo tempo non l'abbiamo fatto bene. La gara è stata persa per quello: abbiamo perso quasi tutti i duelli, per l'80%. Nella ripresa abbiamo dimostrato un altro atteggiamento: di quello sono soddisfatto, la squadra ha reagito e ha cercato di agguantare il pareggio. Ora bisogna guardare avanti. Mi domando anche se abbiamo fatto tutto correttamente nell'ultima settimana".