Bocchetti: “A Monza gara fondamentale. Forse torna Lazovic”

L'allenatore gialloblù: "Stiamo facendo di tutto per uscire da questa situazione"

Salvatore Bocchetti presenta in conferenza stampa la sfida tra il Verona e il Monza di domenica.

"Per noi sarà una partita fondamentale - dice l'allenatore gialloblù - giochiamo contro una squadra che condivide il nostro obiettivo, ci siamo preparati alla grande allenandoci forte. Non vediamo l'ora di portare qualche punto a casa.

Gli infortunati? Lazovic e Ilic hanno avuto infortuni più seri rispetto a Verdi. Forse riusciamo a recuperare Lazovic, ma dobbiamo vedere nella rifinitura, così come per Simone.

Tameze o Cabal per la difesa? Entrambi si sono allenati benissimo. Adrien conosce meglio il concetto di uomo a uomo rispetto a Juan. Abbiamo anche altre opzioni, come ad esempio Terracciano.

Bisogna fare di tutto per fare punti in queste tre partite prima della sosta. Dobbiamo continuare a lavorare così e metterci sempre qualcosina in più, i risultati prima o poi dovranno arrivare.