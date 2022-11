Bocchetti: “Con lo Spezia è uno scontro diretto, ma nessuno è retrocesso a novembre”

"Sono contento della nostra gara con la Juventus - dice l'allenatore del Verona - mi aspettavo una grande reazione dopo le ultime partite. Dopo la partita ho avuto una reazione abbastanza umana, per una serie di eventi ero un po' caldo. Adesso è inutile sprecare energie per queste cose sulle quali non possiamo incidere. Dobbiamo solo pensare a noi stessi e fare un grande risultato domani.

Il percorso è difficile, ma noi ci crediamo e ce la mettiamo tutta. Vedo la grinta che mettono in allenamento e in partita. Posso solo essere contento e continuare questo lavoro. Dai giovani ho avuto risposte molto positive. Nella rifinitura vedrò come avranno recuperato i ragazzi, e in base a quello sceglierò la formazione migliore.