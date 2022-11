Bocchetti: “Era una partita fondamentale, l’espulsione ci ha danneggiato. Ora due finali”

Salvatore Bocchetti analizza in conferenza stampa la sconfitta del Verona a Monza. "L'espulsione ci ha danneggiato - dice l'allenatore dell'Hellas - in una partita fondamentale. È difficile giocare in più di un'ora in dieci, è davvero dura. Io non posso dire nulla agli arbitri, dovevamo fare meglio in quella circostanza. La nostra fortuna è che le altre non hanno fatto punti e non si è allungato il divario. Per noi le prossime due partite saranno veramente due finali. Fino al gol eravamo messi bene in campo, eravamo vivi e non abbiamo rischiato nulla. Dopo è chiaro che è diventato tutto più complicato.