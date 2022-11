Bocchetti sbotta: “Siamo stanchi di questi arbitraggi, non siamo gli zimbelli di tutti”

L'allenatore dell'Hellas: "I miei hanno dato l'anima. Come si fa a non fischiare rigore per il mani di Danilo?"

"È già la terza volta - tuona l'allenatore del Verona - a Monza ci mandano fuori un giocatore che doveva essere ammonito, stasera c'è un rigore non fischiato, c'è uno scontro tra due gambe alte e la vanno a rivedere. Basta, siamo stanchi. Siamo forse gli zimbelli di tutti? Il movimento (sul mani di Danilo, ndr) non è congruo. Come fai a non fischiare un rigore così? È plateale. Da difensore mi hanno sempre detto di mettere le mani dietro Se ho parlato con l'arbitro? Cosa gli dovevo dire? Tanto ragionano sempre come vogliono loro.