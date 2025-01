Bocchetti: “Sempre riconoscente all’Hellas. Dovremo fare una grande gara”

Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con il Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: ""Ho passato quatto anni meravigliosi a Verona, due da calciatore e due da allenatore con 4 salvezze. Il bilancio è più che positivo, sarò sempre riconoscente a loro, mi hanno dato tanta fiducia anche all'inizio, che non è scontato visto che ero giovane. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario, nessuno avrebbe scommesso su di noi e sono molto contento di aver fatto quel percorso. So cosa provano quando verranno qui. Dovremo essere agguerriti, sono abituati a stare lì e a lottare, noi un po' meno. Servirà una grande gara dal punto di vista mentale e della cattiveria. Giochiamo in casa, sappiamo quanto è importante domani, per noi può essere speciale".