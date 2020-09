Bologna-Parma, è goleada: 4-1 per i rossoblù

Pesante sconfitta per il Parma, prossimo avversario del Verona, nel posticipo della seconda giornata di Serie A.

Nel derby emiliano con il Bologna, allo stadio Dall’Ara, la squadra di Fabio Liverani è stata sconfitta per 4-1. Subito netta la superiorità della formazione di casa, in gol per due volte con Soriano.

Il tabellino è stato completato dalle reti di Skov Olsen e Palacio per il Bologna. Vale per le statistiche la marcatura di Hernani per il Parma, che ha chiuso con un uomo in meno per l’espulsione di Iacoponi, quindi assente nella gara di domenica al Tardini con l’Hellas.