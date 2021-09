Bologna-Verona e il no ai tifosi gialloblù. I rimborsi

Trasferta vietata, circa 60 i sostenitori dell'Hellas che avevano comprato il biglietto

“Si ricorda che, su disposizione del Ministero dell’Interno, l’accesso allo stadio non sarà consentito lunedì ai residenti in Veneto.Di conseguenza, si informano i residenti in detta regione che hanno già acquistato un biglietto per la partita, che devono contattare Vivaticket per le procedure di rimborso e che in ogni caso per loro non sarà possibile accedere al 'Dall’Ara': si sconsiglia quindi caldamente di intraprendere il viaggio verso Bologna”.