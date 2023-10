Bologna-Verona, i convocati dell’Hellas

Sono 25 i giocatori chiamati da Baroni per la gara di Coppa Italia. Torna Kallon

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Bologna-Hellas Verona, match valido per i 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023/24, in programma domani, martedì 31 ottobre alle ore 21, allo stadio 'Dall'Ara' di Bologna.