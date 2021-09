Bologna-Verona, niente trasferta per i tifosi gialloblù

Vendita vietata ai residenti in Veneto, la decisione presa dall'Osservatorio Nazionale

Questa la nota diramata dal Verona riguarda alla trasferta sul campo del Bologna, di fatto chiusa ai tifosi gialloblù, che, salvo non siano residenti in Veneto, non potranno essere allo stadio Dall'Ara a sostenere l'Hellas lunedì prossimo, nel posticipo della terza giornata di Serie A al via alle 20.45.