Samuel Di Carmine, con il gol segnato ieri su rigore con il Parma, è salito a 6 reti in campionato.

L’attaccante è il capocannoniere del Verona.

Dietro di lui c’è Matteo Pessina, che è arrivato a 5 marcature, bissando al Bentegodi il gol fatto domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo.

In generale, l’Hellas incassa più segnature (8 in quattro partite) ma va in gol con notevole frequenza: otto volte da quando il campionato è ripreso.