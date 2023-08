Bonazzoli-gol! Gran partenza del Verona! 0-1 a Empoli

Subito decisivo il pistolero, Montipò tra i migliori

Redazione Hellas1903

FORMAZIONI. Verona senza Faraoni e Hien squalificati e Lazovic infortunato.

EMPOLI (4-2-3-1): Caprile; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo

A disposizione: Perisan, Stubljar, Pezzella, Shpendi, Henderson, Guarino, Ekong, Ranocchia, Stojanovic, Marianucci, Haas, Piccoli

Allenatore: Paolo Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Djuric, Joselito, Saponara, Patanè, Cabal, Cisse, Cazzadori, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

Arbitro: Luca Massimi (sez. AIA di Termoli). Si gioca con una temperatura di 35 gradi al Castellani. Verona in maglia gialla.

PRIMO TEMPO, AVVIO CON TRAVERSA DELL'EMPOLI, POCO VERONA IN AVANTI

Folorunsho è subito titolare e agisce alle spalle di Mboula e Ngonge.

Buoni i ritmi in avvio. L'Empoli è subito pericoloso, all'8' Marin calcia da fuori e Montipò devia sulla traversa. Folorunsho è mobile in avanti. Ancora l'Empoli vicino al vantaggio al 13' Caputo in area defilato impegna Montipò in corner. Folorunsho gioca già da leader e prende un fallo al 15', poi Mboula conquista un corner. Doig accelera al 17', il tiro cross è preda di Caprile. L'ex Cancellieri si muove pericolosamente.

Il Verona reagisce e al 21' Terracciano crossa, Moboula viene chiuso all'ultimo da Ismajili. Marin atterra Folorunsho, grande impatto del trequartista gialloblù. L'Hellas prende coraggio, manca precisione nel servire gli attaccanti ma la squadra mostra personalità. Di certo il centrocampo è il reparto più debole, per questo viaggiano palle alte con poca fortuna. La pausa per dissetarsi è più che mai necessaria in un Castellani infuocato.

Doig sbaglia a centrocampo, riparte l'Empoli che non è preciso. Il ritmo generale cala, sono molti i falli a centrocampo da ambo le parti.ù

Al 42' Duda dal limite serve in verticale Ngonge che da buona posizione davanti a Caprile non impatta.

GYASI SI MANGIA IL GOL. Una giocata in velocità mette in crisi la difesa del Verona, Baldanzi serve Gyasi che davanti a Montipò spara alto divorandosi il vantaggio.

Duda prende un giallo buttando giù Baldanzi in corsa verso l'area al 44'. La punizione è ciabattata fuori dallo stesso Baldanzi.

SECONDO TEMPO,

L'Empoli riparte deciso, il Verona arretra e chiude gli spazi, aiutandosi con qualche fallo a centrocampo. Doig si accende a sinistra e mette un cross sul quale Caprili aiutato dalla difesa si salva. L'Hellas prende campo, si va a momenti per l'una o per l'altra. L'avversario è doppio, c'è anche il caldo che taglia le gambe.

Ngonge cerca di liberarsi in area e viene murato al 56'.

Al 58' Baldanzi parte a razzo verso l'area in verticale, Magfnani lo stende sulla lunetta e viene ammonito da Massimi. La bomba su punizione di Marin esce non di molto, brivido per i gialloblù.

Terracciano è bravissimo a lottare su un pallone al 62' e dalla trequarti destra a vedere Doig sulla parte opposta: lo scozzese, defilato, calcia male sul fondo. Gyasi, poi, viene ammonito stendendo Ngonge che mette paura in velocità. Il Verona ci prova, l'Empoli spazza in area non senza qualche timore. Giallo per Marin al per un'entrataccia.

CAMBI. L'Hellas negli ultimi 20 metri è leggero e stanco. Al 69' escono Folorunsho, Mboula (si è visto davvero poco) e Ngonge: entrano Saponara, Djuric e Bonazzoli: Baroni cambia l'attacco. Zanetti toglie Cancellieri e Caputo per Shpendi e Piccoli.

BONAZZOLI!!! 0-1

Al 75' il Verona passa in vantaggio. Duda batte da sinistra un corner, Caprile sbaglia l'uscita con una papera, la palla va sui piedi di Bonazzoli che si gira e mette la palla in rete.

Un minuto dopo Djuric scappa e segna, ma c'è fuorigioco. L'Empoli subisce il colpo ma reagisce, all'80' Montipò è fuori dai pali, Shpendi calcia in pallonetto ma il portiere salva la porta.

Piccoli spizza per Baldanzi all'85', l'attaccante entra in area e calcia in diagonale ma Montipò salva. Cambi per Baroni che inserisce Cabal per Doig e Amione per un Duda stremato.

Bonazzoli al 94' si guadagna una preziosa punizione e abbassa la pressione dell'Empoli. Un minuto più tardi Djuric fa la torre per Bonazzoli che colpisce al volo ma il tiro è centrale e Caprile respinge. Scadono i 6 minuti di recupero e Massimi fischia 3 volte, mettendo fine alla partita. 3 punti d'oro per l'Hellas che inizia alla grande la nuova stagione.