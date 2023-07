Bonazzoli, la Salernitana vuole Tameze, il Verona offre Hongla

L'Hellas non molla per l'attaccante

Il Verona vuole Federico Bonazzoli e insiste nella trattativa con la Salernitana per l'attaccante. Il club campano, però, vorrebbe in cambio Adrien Tameze che, riporta Sky, gradirebbe di più la destinazione Torino. Operazione per la quale serve più tempo. L'Hellas ha però fretta e ha proposto alla Salernitana Martin Hongla, rientrato dal prestito al Valladolid.