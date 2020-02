Borini: “Bravi a crederci, dobbiamo continuare a lavorare”

Fabio Borini commenta il gol e la vittoria contro la Juventus: “Siamo stati bravi a crederci. Già dopo la Lazio pensavamo a questa partita. Quando porti a casa dei risultati così devi solo continuare a lavorare. Tutto nasce dall’allenamento e da come vogliamo raggiungere le partite. Lo stadio oggi era bello caldo. I tifosi si sentivano molto vicino. Nonostante l’iniziale vantaggio, i tifosi ci sono stati vicini, per questo ho voluto esultare sotto la curva. Mi sono integrato bene nel gruppo, non solo grazie al mister, ma anche ai miei compagni che mi hanno permesso di entrare così facilmente. Conto di fare più gol di quelli che sto facendo. In ogni partita, allenamento, alzo l’asticella“.