Borini: “Brutta figura. Serve mentalità vincente”

Fabio Borini commenta la partita di Genova a Dazn” Una sconfitta non fa mai piacere, una brutta figura fa peggio, per questo nella ripresa siamo riusciti ad entrare in partita e a fare meglio. Sarà difficile ripetersi il prossimo anno, stasera abbiamo visto quanto sono delicati gli equilibri. Per il mio futuro non posso sciogliere nessun dubbio. La mentalità del club è fondamentale e deve crescere. Abbiamo avuto un calo dopo il lockdown anche se l’obbiettivo l’abbiamo raggiunto”