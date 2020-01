Borini domani a Verona per le visite, poi l’ufficialità

Tutto fatto per Fabio Borini all’Hellas. Come già annunciato oggi dal suo agente, l’attaccante ha scelto il Verona per il suo rilancio in questa stagione, dove ha trovato poco spazio nel Milan.

Domani Borini sarà a Verona per le visite e la firma del contratto fino a giugno, poi, una volta depositato, operazione che potrebbe avvenire con l’inizio della prossima settimana, l’ufficialità. Dopo Verona-Genoa, dunque, Borini si aggregherà al gruppo agli ordini di Ivan Juric per iniziare la sua nuova avventura, con la maglia dell’Hellas.