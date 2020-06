Fabio Borini potrebbe non essere a disposizione per la partita del Verona con il Sassuolo, dopo l’affaticamento muscolare accusato in settimana.

Una scelta dettata dalla prudenza, quella di Ivan Juric, che spiega: “Non penso ci sarà a Reggio Emilia, ma temevamo che il suo infortunio fosse molto più grave, e invece – per fortuna – non è nulla di grave”.