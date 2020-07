Borini: “Juric ci trasmette questa voglia di vincere sempre”

Fabio Borini ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 1-1 in casa del Torino.

Queste le parole dell’attaccante gialloblu: “Per come giochiamo, noi vogliamo attaccare. Fa piacere vedere che le squadre avversarie cercano di non farci giocare, fanno di tutto per non lasciarci fare il nostro gioco. Facciamo partite molto fisiche, quando segni cerchi sempre di attaccare ancora di più”.

Di seguito: “Noi dobbiamo provare a vincere le partite, Juric fa parte di questa nostra voglia di vincere. La società ha preso la strada giusta”.