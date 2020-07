Il Verona spera di poter tornare a contare su Fabio Borini tra una settimana.

Questo è quanto filtra sull’entità dell’infortunio della punta, fermato da un risentimento al bicipite femorale della coscia destra accusato a Brescia.

Borini salterà di certo le partite con l’Inter, giovedì, e domenica con la Fiorentina. Poi, se non ci saranno complicazioni, non è da escludere il suo rientro in tempo per la gara con la Roma o, perlomeno, al Bentegodi con l’Atalanta.